Borussia Dortmund chce gwiazdę Arsenalu. To może być hit transferowy

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Leandro Trossard na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund zakończyła poprzedni sezon na czwartej pozycji w 1. Bundeslidze, co zapewniło udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Latem klub z Signal Iduna Park wzmocnił się kilkoma zawodnikami. Do zespołu Niko Kovaca dołączyli Jobe Bellingham z Sunderlandu, Yan Couto z Manchesteru City, Daniel Svensson z FC Nordsjaelland oraz bramkarz Patrick Drewes z VfL Bochum.

To jednak nie koniec transferowej aktywności niemieckiego klubu. Jak donosi dziennikarz Florian Plettenberg, Borussia poważnie rozważa transfer Leandro Trossarda z Arsenalu. Ofensywa transferowa Kanonierów może wpłynąć na czas gry belgijskiego skrzydłowego w nadchodzącym sezonie, co skłania go do rozważenia zmiany otoczenia.

Trossard ma ważny kontrakt z Arsenalem do 2026 roku, ale zainteresowanie ze strony kilku czołowych klubów sprawia, że jego odejście już tego lata jest jak najbardziej realne. Borussia szuka następcy Jamiego Gittensa, który niedawno przeniósł się do Chelsea. Wszechstronny Trossard najlepiej czuje się na lewej flance, ale może grać również jako dziesiątka lub fałszywa dziewiątka.

Warto dodać, że nie tylko niemiecki gigant jest zainteresowany usługami byłego piłkarza KRC Genk. Trossard ma także dwie konkretne oferty z klubów Premier League, których nazwy na razie nie zostały ujawnione. W poprzednim sezonie 30-letni Belg rozegrał 56 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył 10 bramek i dorzucił 10 asyst.