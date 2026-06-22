Alvarez przedstawi stanowisko ws. transferu do Barcelony

Barcelona w dalszym ciągu marzy o transferze Juliana Alvareza. Oczekuje od Argentyńczyka konkretnego działania. Ten ma przedstawić w najbliższych dniach swoje stanowisko - ujawnia El Chiringuito i "Mundo Deportivo".

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez przekona Atletico do sprzedaży?

Barcelona po rozstaniu z Robertem Lewandowskim planuje tego lata zakup nowego napastnika. Chce postawić na zawodnika klasy światowej, który uzupełni ofensywę Hansiego Flicka i okaże się kluczem do upragnionego triumfu w Lidze Mistrzów. Wymarzonym kandydatem pozostaje Julian Alvarez, który zdaniem klubowych działaczy swoją charakterystyką idealnie pasuje do zespołu i stylu gry proponowanego przez szkoleniowca. Argentyńczyk jest znakomicie wyszkolony technicznie i stworzony do gry na małej przestrzeni, a do tego w barwach Atletico Madryt zdecydowanie poprawił wykończenie.

Problem w tym, że Atletico nie zamierza go sprzedawać. Barcelona złożyła do tej pory jedną ofertę, wynoszącą około 100 milionów euro. Została ona niezwłocznie odrzucona, bowiem stołeczny klub twierdzi, że jedyną szansą na jego transfer jest aktywowanie klauzuli wykupu, sięgającej pół miliarda euro. Podobnie poczynił w przypadku zakusów ze strony Realu Madryt.

Mimo klarownego stanowiska ze strony Atletico, Barcelona w dalszym ciągu nie traci nadziei w powodzenie tej operacji. Liczy, że do konkretnych działań przejdzie sam zawodnik, który przecież marzy o grze na Camp Nou. El Chiringuito oraz „Mundo Deportivo” zgodnie twierdzą, że wówczas o finalizację tego transferu byłoby dużo łatwiej.

Co więcej, Alvarez faktycznie planuje wykonanie gestu, który jasno przedstawi jego plany. Gwiazdor chce tego lata dołączyć do Dumy Katalonii i może wywrzeć presję na władzach Atletico.

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