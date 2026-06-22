Śląsk Wrocław straci go za darmo. Przeniesie się do Eredivisie

Krzysztof Kurowski nie będzie piłkarzem Śląska Wrocław w przyszłym sezonie. Kontrakt 19-latka nie zostanie przedłużony. Jak poinformował TVP Sport, wahadłowy przeniesie się do Twente Enschede.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Kurowski

Kurowski przechodzi ze Śląska Wrocław do Twente Enschede

Śląsk Wrocław w sezonie 2024/2025 spadł z Ekstraklasy, ale przerwa od gry w najwyższej klasie rozgrywkowej trwała tylko dwanaście miesięcy. W minionej kampanii zajęli 2. miejsce w Betclic 1. Lidze, dzięki czemu wywalczyli bezpośredni awans. W drugiej części sezonu kluczowym piłkarzem zespołu był Krzysztof Kurowski. 19-latek był podstawowym lewym wahadłowym.

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Kontrakt z Kurowskim obowiązuje tylko do końca czerwca. Okazuje się, że nie zostanie on przedłużony, a piłkarz opuści klub na zasadzie wolnego transferu. Z informacji TVP Sport wynika, że przeniesie się do zagranicznego klubu. Ma związać się z Twente Enschede.

Co ciekawe, Kurowski był blisko nowego kontraktu ze Śląskiem. Obie strony były wstępnie dogadane, ale niespodziewanie do podpisania umowy nie doszło. Zawodnik na brak zainteresowania nie mógł narzekać. Miał propozycje z Polski, gdzie interesowała się nim Wisła Płock oraz z lig zagranicznych, gdzie pod uwagę brał go m.in. Hradec Kralove. Ostatecznie wybór padł na holenderską Eredivisie.

W Twente Enschede spotka innego Polaka. Bramkarzem zespołu jest Przemysław Tytoń. Inna znajoma twarz to były trener Lecha Poznań. Obecnie za wyniki 4. zespołu poprzedniego sezonu odpowiada John van den Brom.

Kurowski jest wychowankiem Śląska. W dorosłym zespole zadebiutował w sezonie 2024/2025. Łącznie wystąpił w 31 meczach, w których strzelił 2 gole i zaliczył 3 asysty. Transfermarkt wycenia go na 450 tysięcy euro.

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