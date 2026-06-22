Chelsea obserwuje gwiazdę Liverpoolu. Alonso zna go doskonale

Florian Wirtz nie zaliczył udanego sezonu w barwach Liverpoolu. Pojawiły się plotki, że może trafić do Chelsea, gdzie trenerem jest Xabi Alonso. Football London informuje, że do transferu nie dojdzie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea obserwuje Wirtza, ale transferu latem nie będzie

Chelsea do pewnego momentu walczyła o awans do europejskich pucharów, ale finalnie zajęli dopiero 10. miejsce w Premier League. Efektem było wcześniejsze rozstanie z Liamem Roseniorem i zatrudnienie nowego trenera. Obowiązki szkoleniowca przejął Xabi Alonso, co oznacza, że po raz kolejny w Londynie zaczyna się nowy rozdział w historii The Blues.

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Hiszpański taktyk oczekuje wzmocnień. Na ten moment Londyńczycy zapewnili sobie transfer Geovany’ego Quendy oraz Dennera. Z drugiej strony stracili kluczowego piłkarza. Do Realu Madryt przeszedł Marc Cucurella, czyli podstawowy lewy obrońca.

W przestrzeni medialnej jakiś czas temu pojawiła się informacja, że w kręgu zainteresowań znalazł się Florian Wirtz. Do ponownej współpracy z piłkarzem miał dążyć Xabi Alonso, który doskonale zna pomocnika z czasów Bayeru Leverkusen. Z informacji serwisu Football London wynika, że Chelsea zdementowała doniesienia o możliwym ściągnięciu reprezentanta Niemiec. Nie ma nic na rzeczy poza tradycyjną obserwacją. Wirtz w przyszłym sezonie nadal będzie zawodnikiem Liverpoolu, do którego trafił przed rokiem.

Pierwszy sezon Wirtza w The Reds nie należał do udanych. 23-latek miał ogromne trudności, żeby zaaklimatyzować się do gry w Premier League. Łącznie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 49 meczach, w których strzelił 7 bramek i zaliczył 10 asyst.

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