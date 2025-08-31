Boniek podsumował transfer Ziółkowskiego. Jasna prognoza

Jan Ziółkowski w ostatnich dniach trafił do AS Romy. Piłkarz po dobrym pobycie w Legii ma szansę na kolejny krok w rozwoju, o czym mówi sam Zbigniew Boniek w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Jan Ziółkowski szybko rozwinie się w AS Romie?

Jan Ziółkowski po długich spekulacjach kilka dni temu został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz AS Romy. Środkowy obrońca znacznie przyczynił się do awansu Legii Warszawa do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, ale zgodnie z oczekiwaniami po ostatnim meczu eliminacji przeniósł się za ponad 6,5 miliona euro do Włoch, gdzie ma nadal się rozwijać.

Ogólnie trzeba przyznać, że ostatni czas młodego defensora jest bardzo emocjonujący, bo otrzymał on także powołanie od Jana Urbana na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Będzie więc miał szansę na debiut w narodowych barwach w meczu z Holandią lub Finlandią. Niemniej gra dla AS Romy może być tylko jednym z kroków w stronę wielkiej kariery i dalszego rozwoju, o którym mówi teraz Zbigniew Boniek w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

– Transfer Jana Ziółkowskiego? Włosi lubią młodych piłkarzy, którzy są takim znakiem zapytania. Gasperini sam powiedział, że wierzy w intuicję dyrektora Massary, który odpowiadał za ten transfer. Myślę, że Janek zacznie jako zmiennik Manciniego, ale Roma gra w pucharach, więc na pewno dostanie swoje minuty. Ma dopiero 20 lat, uważam, że za 1,5 sezonu będzie już zawodnikiem innego formatu, jeszcze lepszym – powiedział były prezes PZPN i legenda AS Romy w programie „Pogadajmy o piłce” na kanale „Meczyki.pl”.

