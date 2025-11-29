Bogusz może odejść z Cruz Azul. Chce go znany klub

Mateusz Bogusz może zmienić klub, ponieważ w Cruz Azul nie dostaje tylu minut, ile by chciał. Jak donosi serwis Soy Futbol, transfer Polaka rozważa Club America.

Eyepix Group / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz przejdzie do Club America?

Mateusz Bogusz trafił do Cruz Azul z dużymi nadziejami oraz statusem reprezentanta Polski, jednak rzeczywistość okazała się trudniejsza. Trener Nicolas Larcamon daje mu niewiele szans, dlatego teraz odejście 24-latka jest coraz bardziej realne.

Sytuacja może stać się jeszcze cięższa po informacjach o możliwym transferze Agustina Palavecino. Jeśli Argentyńczyk dołączy do zespołu, konkurencja w środku pola wzrośnie, a to może sprawić, że Polak będzie miał jeszcze większe problemy, żeby załapać się do pierwszego składu. Właśnie dlatego powrócił temat zmiany klubu.

Jeszcze zanim Bogusz trafił Meksyku zainteresowanie wykazywał Club America. Jak się okazuje, wciąż jest ono aktualne. Klub uważa, że zawodnik może odbudować formę i dać drużynie więcej jakości w drugiej linii.

Sam piłkarz myśli przede wszystkim o powrocie do reprezentacji i walce o ewentualny wyjazd na mundial w 2026 roku. Obecnie brak regularnej gry mu to utrudnia, dlatego zmiana otoczenia wydaje się logicznym ruchem.

Jednak ostatnie działania Mateusza Bogusza wskazują na to, że chce on wrócić do Europy. W tym celu zmienił nawet agencję menadżerską.

