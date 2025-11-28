Sergio Ramos zdecydował o swojej przyszłości. Nastąpił zwrot akcji

13:00, 28. listopada 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  El Chiringuito TV / AS

Wygląda na to, że Sergio Ramos nie przedłuży kontraktu z CF Monterrey. Jak podaje El Chiringuito TV, hiszpański obrońca może zmienić klub.

Sergio Ramos
Obserwuj nas w
camilo torres / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos może zakończyć przygodę z CF Monterrey

Sergio Ramos trafił do CF Monterrey na początku 2025 roku. Stoper dobrze czuje się w klubie i ceni atmosferę w zespole, ale jego kontrakt wygasa pod koniec grudnia. Mimo jasnej deklaracji o chęci pozostania Ramos miał zmienić zdanie i postanowić nie kontynuować gry w meksykańskim zespole.

Kapitan drużyny wyróżniał się w obronie, a nawet niejednokrotnie trafiał do siatki, pokazując swoje doświadczenie i jakość na boisku. W tym sezonie klub nadal walczy o mistrzostwo, a w pierwszym ćwierćfinałowym meczu fazy play-off przeciwko Club America wygrali 2:0. Teraz czeka ich rewanż, który odbędzie się w najbliższy weekend w nocy z soboty na niedzielę.

Na razie nie ma jeszcze oficjalnego ogłoszenia. Obecnie klub koncentruje się na przygotowaniu drużyny do walki o tytuł. Ewentualna decyzja o nieprzedłużaniu umowy nie ma jednak oznaczać zakończenia kariery. Można więc założyć, że Ramos będzie szukał dla siebie nowej ekipy.

Zobacz także: Bramkarz Realu może odejść. Inter przygotowuje ofertę

POLECAMY TAKŻE

Sergio Ramos
Sergio Ramos zdecydował o swojej przyszłości. Nastąpił zwrot akcji
Sergio Ramos
Sergio Ramos wydał piosenkę. Wbił szpilkę w Real Madryt [WIDEO]
Sergio Ramos
Ramos zatrzymał Inter. Niespodzianka w Klubowych Mistrzostwach Świata [WIDEO]