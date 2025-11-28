Sergio Ramos zdecydował o swojej przyszłości. Nastąpił zwrot akcji

Wygląda na to, że Sergio Ramos nie przedłuży kontraktu z CF Monterrey. Jak podaje El Chiringuito TV, hiszpański obrońca może zmienić klub.

camilo torres / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos może zakończyć przygodę z CF Monterrey

Sergio Ramos trafił do CF Monterrey na początku 2025 roku. Stoper dobrze czuje się w klubie i ceni atmosferę w zespole, ale jego kontrakt wygasa pod koniec grudnia. Mimo jasnej deklaracji o chęci pozostania Ramos miał zmienić zdanie i postanowić nie kontynuować gry w meksykańskim zespole.

Kapitan drużyny wyróżniał się w obronie, a nawet niejednokrotnie trafiał do siatki, pokazując swoje doświadczenie i jakość na boisku. W tym sezonie klub nadal walczy o mistrzostwo, a w pierwszym ćwierćfinałowym meczu fazy play-off przeciwko Club America wygrali 2:0. Teraz czeka ich rewanż, który odbędzie się w najbliższy weekend w nocy z soboty na niedzielę.

Una victoria seria y un paso importante, pero aún queda la vuelta. Ahora a recuperar y preparar el partido del sábado. ¡Gracias, afición, por vuestro apoyo! ¡Estamos juntos!



A solid victory and an important step forward, but there's still the second leg to play. Now it's time to… pic.twitter.com/RvUUGyq8ll — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 27, 2025

Na razie nie ma jeszcze oficjalnego ogłoszenia. Obecnie klub koncentruje się na przygotowaniu drużyny do walki o tytuł. Ewentualna decyzja o nieprzedłużaniu umowy nie ma jednak oznaczać zakończenia kariery. Można więc założyć, że Ramos będzie szukał dla siebie nowej ekipy.

