Sergio Canales najprawdopodobniej trafi do meksykańskiego Monterrey. Real Betis potrzebuje zatem nowego, klasowego środkowego pomocnika. Andaluzyjczycy liczą, że uda się im sprowadzić kogoś z dwójki Giovani Lo Celso – Pablo Fornals.

IMAGO / AAP Na zdjęciu: Pablo Fornals

Monterrey oferuje 15 milionów euro za Sergio Canalesa. Hiszpan najprawdopodobniej przeniesie się do Meksyku

Real Betis potrzebuje zatem nowego dyrygenta w drugiej linii. Verdiblancos znaleźli dwóch kandydatów

Jednym z nich jest Giovani Lo Celso z Tottenhamu, a drugim Pablo Fornals z West Hamu

Lo Celso czy Fornals – kto zastąpi Canalesa?

Real Betis najprawdopodobniej przyjmie w tym okienku potężny cios. Meksykańskie Monterrey zagięło parol na Sergio Canalesa. Kontrahent oferuje Andaluzyjczykom łącznie około 15 milionów euro (10 kwoty stałej, kolejnych pięć w bonusach) za ich gwiazdę drugiej linii. Sam 32-latek skłania się ku przenosinom.

To oznacza, że Verdiblancos potrzebują nowego dyrygenta środka pola. W tym kontekście rozpatrują dwóch zawodników należących obecnie do londyńskich zespołów. Pierwszym z nich jest Giovani Lo Celso. Argentyńczyk występował już wcześniej w Betisie, a ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Villarrealu. Choć pozostały mu dwa lata kontraktu w Tottenhamie, Anglicy chętnie sprzedadzą go tego lata. West Ham, jest z kolei otwarty na odejście Pablo Fornalsa. Młoty nie zamierzają jednak oddać Hiszpana za darmo i liczą, że część z kwoty zaoferowanej za Canalesa z Monterrey trafi na ich konto.

Fornals w minionym sezonie rozegrał 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich siedem bramek i dwie asysty.

