Bernardo Silva rozmawia z gigantem. Znów byłby liderem

Juventus coraz śmielej spogląda w przyszłość i szuka jakości na najwyższym poziomie. Według La Stampa na radarze Bianconerich znalazł się Bernardo Silva, którego kontrakt z Manchesterem City wygasa w czerwcu.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva na celowniku Juvenusu

Juventus już teraz analizuje rynek pod kątem kolejnego sezonu. W Turynie panuje przekonanie, że drużynie potrzeba nie tylko młodości, ale także piłkarzy z dużym bagażem doświadczeń. Właśnie w ten profil idealnie wpisuje się Bernardo Silva, który latem może być dostępny bez kwoty odstępnego.

Portugalczyk jest bliski zakończenia swojego etapu w Manchesterze City. Po latach sukcesów pod wodzą Pepa Guardioli i zdobyciu praktycznie wszystkiego, co było możliwe, zdecydował się nie przedłużać umowy. Sam trener w ostatnich tygodniach dawał do zrozumienia, że rozstanie po sezonie jest bardzo realne.

Sytuacja kontraktowa Silvy natychmiast przyciągnęła uwagę europejskich gigantów. Według La Stampa Juventus już wykonał pierwsze ruchy i nawiązał wstępne kontakty, by ocenić realne szanse na dopięcie transferu. W Turynie wiedzą, że konkurencja będzie ogromna, dlatego chcą działać z wyprzedzeniem.

Władze klubu pracują równolegle nad teraźniejszością i przyszłością. Obok bieżących tematów transferowych, takich jak sytuacja Federico Chiesy, pojawia się potrzeba zbudowania silnego kręgosłupa zespołu. Bernardo Silva byłby nie tylko wzmocnieniem sportowym, ale też ważną postacią w szatni.

Portugalczyk uchodzi za piłkarza kompletnego. Potrafi grać na kilku pozycjach w ofensywie i środku pola, dyktować tempo i brać odpowiedzialność w kluczowych momentach. W Juventusie widzą w nim lidera, który mógłby podnieść poziom całej drużyny.

