Bernardo Silva rozmawia z gigantem. Znów byłby liderem

13:11, 9. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus coraz śmielej spogląda w przyszłość i szuka jakości na najwyższym poziomie. Według La Stampa na radarze Bianconerich znalazł się Bernardo Silva, którego kontrakt z Manchesterem City wygasa w czerwcu.

Bernardo Silva
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva na celowniku Juvenusu

Juventus już teraz analizuje rynek pod kątem kolejnego sezonu. W Turynie panuje przekonanie, że drużynie potrzeba nie tylko młodości, ale także piłkarzy z dużym bagażem doświadczeń. Właśnie w ten profil idealnie wpisuje się Bernardo Silva, który latem może być dostępny bez kwoty odstępnego.

Portugalczyk jest bliski zakończenia swojego etapu w Manchesterze City. Po latach sukcesów pod wodzą Pepa Guardioli i zdobyciu praktycznie wszystkiego, co było możliwe, zdecydował się nie przedłużać umowy. Sam trener w ostatnich tygodniach dawał do zrozumienia, że rozstanie po sezonie jest bardzo realne.

POLECAMY TAKŻE

Josep Guardiola
Nowy rozdział w Man City. Guardiola dostał to, czego chciał
Luciano Spalletti
Juventus przed ważnym wyborem. Kulisy wyszły na jaw
Luciano Spalletti
Juventus szuka wzmocnień. Trzech piłkarzy na radarze

Sytuacja kontraktowa Silvy natychmiast przyciągnęła uwagę europejskich gigantów. Według La Stampa Juventus już wykonał pierwsze ruchy i nawiązał wstępne kontakty, by ocenić realne szanse na dopięcie transferu. W Turynie wiedzą, że konkurencja będzie ogromna, dlatego chcą działać z wyprzedzeniem.

Władze klubu pracują równolegle nad teraźniejszością i przyszłością. Obok bieżących tematów transferowych, takich jak sytuacja Federico Chiesy, pojawia się potrzeba zbudowania silnego kręgosłupa zespołu. Bernardo Silva byłby nie tylko wzmocnieniem sportowym, ale też ważną postacią w szatni.

Portugalczyk uchodzi za piłkarza kompletnego. Potrafi grać na kilku pozycjach w ofensywie i środku pola, dyktować tempo i brać odpowiedzialność w kluczowych momentach. W Juventusie widzą w nim lidera, który mógłby podnieść poziom całej drużyny.

Zobacz również: Barcelona zmienia zdanie ws. Lewandowskiego. Flick zdecydował