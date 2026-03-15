Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Juventus ruszył po Bernardo Silvę

Bernardo Silva od 2017 roku jest związany z Manchesterem City. Reprezentant Portugalii u boku Pepa Guardioli sięgał po największe trofea. Wkrótce jednak przygoda 31-latka na Etihad Stadium dobiegnie końca. Kontrakt wychowanka Benfiki Lizbona wygasa wraz z końcem sezonu i obecnie nie ma żadnych przesłanek, że The Citizens będą kontynuowali z nim współpracę.

Wiele klubów zaczęło już wykazywać zainteresowanie osobą Bernardo Silvy. Najczęściej o portugalskim zawodniku mówiło się w kontekście przeprowadzki do Juventusu. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Ekrem Konur. Otóż Stara Dama wykonała krok w kierunku sprowadzenia pomocnika. Piłkarzowi zaoferowano bowiem 3-letni kontrakt.

Juventus nieprzypadkowo przyspiesza działania. Turecki dziennikarz również zdradza, że Bernardo Silva znajduje się też na celowniku Benfiki Lizbona. Stara Dama zatem jak najszybciej chce porozumieć się z doświadczonym pomocnikiem. Czas pokaże, czy reprezentant Portugalii finalnie trafi na Allianz Stadium.

Bernardo Silva w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań w koszulce Manchesteru City. 31-latek zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.