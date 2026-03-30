Bernardo Silva chce do tego klubu. Decyzja już zapadła

Barcelona głównym celem Bernardo Silvy
Bernardo Silva przekazał władzom Manchesteru City, że nie zamierza kontynuować kariery w klubie po wygaśnięciu kontraktu 30 czerwca. Rozmowy kontraktowe nawet nie ruszyły. Tym samym rozpoczyna się proces poszukiwania nowej drużyny dla doświadczonego pomocnika.
Zawodnik jasno określił swoje preferencje i chce przenieść się do Barcelony. To jego długoletni cel, który stara się zrealizować przy wsparciu agenta Jorge Mendesa. Piłkarz jest gotowy poczekać na rozwój sytuacji i decyzje sportowego dyrektora Deco.
Barcelona musi jednak najpierw uporządkować swoje plany kadrowe oraz finansowe. Klub analizuje, czy jest w stanie wkomponować Silvę w obecny skład, który jest już mocno obsadzony w ofensywie. To jeden z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu transferu.
Pomocnik ma również inne opcje na wypadek niepowodzenia rozmów z Barceloną. Juventus zaproponował mu trzyletni kontrakt z wynagrodzeniem na poziomie 7 do 8 milionów euro rocznie. Zainteresowanie wykazują także Galatasaray oraz kluby z Arabii Saudyjskiej i MLS.
Na ten moment wszystkie scenariusze pozostają otwarte, lecz priorytet Silvy jest jasno określony. Najbliższe tygodnie i rozmowy między Mendesem a Barceloną mogą przesądzić o jego przyszłości.
