Bernardo Silva chce do tego klubu. Decyzja już zapadła

19:47, 30. marca 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Barca Universal

Bernardo Silva poinformował Manchester City o chęci odejścia po zakończeniu sezonu. Według A Bola jego priorytetem jest transfer do Barcelony i gra w La Liga.

Bernardo Silva
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Barcelona głównym celem Bernardo Silvy

Bernardo Silva przekazał władzom Manchesteru City, że nie zamierza kontynuować kariery w klubie po wygaśnięciu kontraktu 30 czerwca. Rozmowy kontraktowe nawet nie ruszyły. Tym samym rozpoczyna się proces poszukiwania nowej drużyny dla doświadczonego pomocnika.

Zawodnik jasno określił swoje preferencje i chce przenieść się do Barcelony. To jego długoletni cel, który stara się zrealizować przy wsparciu agenta Jorge Mendesa. Piłkarz jest gotowy poczekać na rozwój sytuacji i decyzje sportowego dyrektora Deco.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Barcelona musi jednak najpierw uporządkować swoje plany kadrowe oraz finansowe. Klub analizuje, czy jest w stanie wkomponować Silvę w obecny skład, który jest już mocno obsadzony w ofensywie. To jeden z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu transferu.

Pomocnik ma również inne opcje na wypadek niepowodzenia rozmów z Barceloną. Juventus zaproponował mu trzyletni kontrakt z wynagrodzeniem na poziomie 7 do 8 milionów euro rocznie. Zainteresowanie wykazują także Galatasaray oraz kluby z Arabii Saudyjskiej i MLS.

Na ten moment wszystkie scenariusze pozostają otwarte, lecz priorytet Silvy jest jasno określony. Najbliższe tygodnie i rozmowy między Mendesem a Barceloną mogą przesądzić o jego przyszłości.

Zobacz również: Inter wskazał nowy cel transferowy. Alternatywa dla Vicario