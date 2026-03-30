Bernardo Silva chce do tego klubu. Decyzja już zapadła

Bernardo Silva poinformował Manchester City o chęci odejścia po zakończeniu sezonu. Według A Bola jego priorytetem jest transfer do Barcelony i gra w La Liga.

Na zdjęciu: Bernardo Silva

Barcelona głównym celem Bernardo Silvy

Bernardo Silva przekazał władzom Manchesteru City, że nie zamierza kontynuować kariery w klubie po wygaśnięciu kontraktu 30 czerwca. Rozmowy kontraktowe nawet nie ruszyły. Tym samym rozpoczyna się proces poszukiwania nowej drużyny dla doświadczonego pomocnika.

Zawodnik jasno określił swoje preferencje i chce przenieść się do Barcelony. To jego długoletni cel, który stara się zrealizować przy wsparciu agenta Jorge Mendesa. Piłkarz jest gotowy poczekać na rozwój sytuacji i decyzje sportowego dyrektora Deco.

Barcelona musi jednak najpierw uporządkować swoje plany kadrowe oraz finansowe. Klub analizuje, czy jest w stanie wkomponować Silvę w obecny skład, który jest już mocno obsadzony w ofensywie. To jeden z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu transferu.

Pomocnik ma również inne opcje na wypadek niepowodzenia rozmów z Barceloną. Juventus zaproponował mu trzyletni kontrakt z wynagrodzeniem na poziomie 7 do 8 milionów euro rocznie. Zainteresowanie wykazują także Galatasaray oraz kluby z Arabii Saudyjskiej i MLS.

Na ten moment wszystkie scenariusze pozostają otwarte, lecz priorytet Silvy jest jasno określony. Najbliższe tygodnie i rozmowy między Mendesem a Barceloną mogą przesądzić o jego przyszłości.

