Benzema odchodzi z Al-Ittihad! Oto możliwe kierunki

Karim Benzema nie będzie dłużej zawodnikiem Al Ittihad. Francuz zdecydował się zawiesić karierę w klubie. Ekrem Konur wskazał kilka możliwych kierunków dla byłego napastnika Realu Madryt.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Benzema przerwał karierę w Al-Ittihad i zdecydował się odejść

Karim Benzema w 2022 roku został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie, zdobywając Złotą Piłkę. Kilka miesięcy później zdecydował się pójść śladem m.in. Cristiano Ronaldo oraz innych topowych zawodników i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Początek napastnika w Saudi Pro League był wymarzony. Razem z Al Ittihad niespodziewanie zdobył mistrzostwo ligi w sezonie 2024/2025.

Bieżąca kampania przyniosła jednak szokujący zwrot akcji. Nie jest tajemnicą, że umowa 38-latka obowiązuje tylko do końca sezonu. Saudyjczycy zaproponowali mu przedłużenie kontraktu, ale ich oferta była uznana przez piłkarza za upokarzającą. Kontrakt nie zawierał stałego wynagrodzenia, ale za to 100% praw do własnego wizerunku.

Benzema poczuł się upokorzony, przez co odmówił gry w ostatnim meczu. Co więcej, prawdopodobnie nie zagra już w barwach Al-Ittihad. Panuje przekonanie, że lada moment może zmienić klub. Ekrem Konur poinformował o możliwych kierunkach dla piłkarza.

Zdaniem dziennikarza w grę wchodzi powrót do Europy lub wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Jednym z klubów, które rozważają wykupienie jego kontraktu jest Besiktas. Drużyna ze Stambułu jest gotowa zapłacić 3 mln euro. W kontekście przyszłości byłego reprezentanta Francji wspomniano również o Realu Madryt, a także Olympique Lyon.