Czerwone Diabły chętne na wykupienie Pavarda

FC Barcelona prawdopodobnie nie będzie mogła latem pozwolić sobie na sprowadzenie Benjamina Pavarda. Francuz pozostawał w orbicie zainteresowań Dumy Katalonii od wielu miesięcy. Jego przenosiny na Camp Nou obecnie są jednak niemożliwe. Nie oznacza to, że obrońca nie rozstanie się z Bayernem Monachium.

Zawodnik przyznał w rozmowie z mediami, że klub nie prowadzi z nim obecnie rozmów kontraktowych. Umowa Francuza wygasa w czerwcu 2024 roku i wiele wskazuje na to, że klub jej nie przedłuży. To wykorzystać może Manchester United.

Manchester United held 'exploratory talks' over Benjamin Pavard [@TheAthleticFC] pic.twitter.com/OpEJM5mCHn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 4, 2023

Redakcja The Athletic dotarła do informacji, że Czerwone Diabły nawiązały już pierwszy kontrakt z otoczeniem 27-latka. Erik ten Hag ceni sobie umiejętności Pavarda i widziałby go w zespole. Na razie daleko do porozumienia, jednak defensor latem może zmienić pracodawcę, jeśli Manchester United dojdzie do porozumienia z Die Roten.

