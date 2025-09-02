Pavard rozstał się z Interem. Zanotował wielki powrót

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Oficjalnie: Olympique Marsylia ściągnął Benjamina Pavarda

Olympique Marsylia poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o sprowadzeniu Benjamina Pavarda na zasadzie wypożyczenia z Interu Mediolan. 29-letni obrońca najpierw pomyślnie przeszedł testy medyczne, a chwilę później podpisał roczny kontrakt, który obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Tym samym włodarze ze Stade Velodrome ostatecznie dopięli swego, ponieważ od dłuższego czasu poszukiwali na rynku doświadczonego defensora, który wzmocni linię obrony i doda jej większej stabilności.

Francuski klub zapłacił za czasowe usługi piłkarza 2,5 miliona euro, a dodatkowo zapewnił sobie opcję wykupu za 15 milionów euro. To daje Olympique’owi Marsylia spory komfort – Benjamin Pavard może zostać na dłużej, jeśli sprawdzi się w ekipie Roberto De Zerbiego. Wszechstronny defensor, który potrafi zagrać w środku oraz na boku obrony, po wielu latach wraca do Ligue 1. Olimpijczycy widzą w nim istotne wzmocnienie nie tylko pod względem sportowym, ale także doświadczenia, które może przekazać młodszym kolegom.

𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 🔵⚪️



Le défenseur international 🇫🇷 rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan ✍️ pic.twitter.com/AOhiKvQlhg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025

Benjamin Pavard swoją piłkarską karierę rozpoczynał w macierzystym LOSC Lille, skąd w 2016 roku trafił do VfB Stuttgart. To właśnie w Niemczech rozwinął się na tyle, by zwrócić na siebie uwagę słynnego Bayernu Monachium. W barwach bawarskiego giganta zdobył między innymi cztery mistrzostwa Niemiec i raz triumfował w Lidze Mistrzów. W 2023 roku przeprowadził się do Interu Mediolan, gdzie także odgrywał ważną rolę. Na poziomie reprezentacyjnym Pavard sięgnął z francuską kadrą po mistrzostwo świata w 2018 roku.