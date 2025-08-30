Benjamin Pavard jeszcze tego lata może odejść z Interu Mediolan. Francuz jest celem transferowym Olympique Marsylii. Klub z Ligue 1 jednak stawia swoje warunki - przekazuje portal goal.fr.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Olympique Marsylia chce Benjamina Pavarda, ale stawia warunki

Inter Mediolan z futryną wszedł w nowy sezon Serie A. Podopieczni Cristiana Chivu w inauguracyjnym meczu rozbili Torino rezultatem 5:0. W kolejnym klub ze Stadio Giuseppe Meazza zmierzy się z Udinese Calcio. Ostatnie dni letniego okienka transferowego zapowiadają się również interesująco dla Nerazzurrich. Przede wszystkim władze mediolańczyków pracują nad odejściem Benjamina Pavarda.

Reprezentant Francji od kilku tygodni jest łączony ze zmianą barw klubowych. Defensor był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej i Galatasaray. Obecnie jednak piłkarz Interu Mediolan jest najbliżej powrotu do Ligue 1. 29-latek znajduje się w kręgu zainteresowań Olympique Marsylii. Serwis goal.fr tymczasem podkreśla, że francuski klub stawia warunki.

Olympique Marsylia byłaby gotowa definitywnie pozyskać Benjamina Pavarda. Na przeszkodzie stoją jednak finanse. Francuzi nie dysponują tak olbrzymią gotówką, żeby zapewnić defensorowi wynagrodzenie takie, jak zarabia w Interze Mediolan. Klub z Ligue 1 zatem stawia warunek, aby zawodnik obniżył swoje wymagania finansowe.

Benjamin Pavard jest związany z Interem Mediolan od 2023 roku. Dotychczas mistrz świata z 2018 roku rozegrał 69 spotkań w barwach Nerazzurrich. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także cztery asysty.