Niespodziewana przeprowadzka Pavarda? Trwają rozmowy

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Galatasaray Stambuł zainteresowane Benjaminem Pavardem

W ostatnim czasie pojawiają się spekulacje na temat przyszłości Benjamina Pavarda. Co więcej, Galatasaray Stambuł nawiązało już kontakt z Interem Mediolan w sprawie francuskiego obrońcy – poinformował Matteo Moretto. Mistrz Turcji poszukuje wzmocnień formacji defensywnej przed nadchodzącym sezonem i dlatego wziął na celownik 29-letniego wahadłowego. Ceniony defensor ma za sobą udany okres w barwach ekipy Nerazzurrich, co sprawia, że wzbudza on duże zainteresowanie na rynku transferowym.

Negocjacje między klubami znajdują się jednak na bardzo wczesnym etapie. Choć Inter Mediolan nie zamyka się na rozmowy w kwestii sprzedaży Francuza, to oczekuje za niego atrakcyjnej oferty finansowej. Galatasaray Stambuł, które dysponuje sporymi środkami, myśli o pozyskaniu Benjamina Pavarda, ale na razie trudno przesądzać, czy transakcja dojdzie do skutku. Wiele zależeć będzie od tego, czy turecki klub zdecyduje się spełnić oczekiwania włoskiego giganta oraz czy sam piłkarz zgodzi się na przenosiny do Super Lig.

Benjamin Pavard to zawodnik, który może pochwalić się imponującą listą sukcesów. W 2018 roku sięgnął z reprezentacją Francji po mistrzostwo świata, zapisując się w pamięci kibiców fenomenalnym golem w meczu z Argentyną. Na poziomie klubowym zdobył m.in. cztery mistrzostwa Niemiec oraz Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium, a w koszulce Interu Mediolan sięgnął po mistrzostwo Włoch i Superpuchar Italii. W ostatnim sezonie rozegrał 38 meczów, strzelając 1 gola oraz notując 1 asystę. 29-latek może zagrać zarówno na środku obrony, jak i prawej defensywie, co bez wątpienia jest jego ogromnym atutem.