Imago / Joeran Steinsiek Na zdjęciu: Alphonso Davies

Bayern Monachium szuka następcy Alphonso Daviesa

W kręgu zainteresowań klubu znajduje się Ian Maatsen

Holender ma w kontrakcie klauzulę wykupu w wysokości 35 milionów euro

Maatsen może przenieść się z Dortmundu do Monachium

Bayern Monachium stoi w obliczu poważnego osłabienia podczas letniego okna transferowego. Z klubem pożegnać się może Alphonso Davies, który ma odejść do Realu Madryt. Die Roten nie próżnują i szukają na rynku odpowiedniego kandydata, który od nowego sezonu zastąpi Kanadyjczyk na lewej obronie.

Z informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga wynika, że na radarze klubu znajduje się Ian Maatsen z Borussii Dortmund. Holender jest jedną z opcji dla mistrza Niemiec, a wśród rywali 22-latka wymienia się m.in. Theo Hernandeza oraz Miguela Gutierreza.

W umowie obecnego zawodnika BvB widnieje suma odstępnego w kwocie 35 milionów funtów. W tym sezonie Ian Maatsen rozegrał 12 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Do Dortmundu trafił zimą na wypożyczenie z Chelsea. Umowa 22-latka z The Blues obowiązuje do czerwca 2026 roku.