Barcelona wytypowała następcę Martineza. To gwiazda Bundesligi

FC Barcelona nie sprowadziła żadnego piłkarza w miejsce Inigo Martineza. Jak podaje serwis El Nacional latem przyszłego roku ma się to zmienić. Katalończycy polują na Nico Schlotterbecka.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Inigo Martinez

Nico Schlotterbeck na radarze FC Barcelony

FC Barcelona, aby uporać się z problemem, jakim jest rejestracja nowych zawodników, musiała podjąć trudną decyzję. W sierpniu z klubem pożegnał się Inigo Martinez, odchodząc do Al-Nassr. Odejście środkowego obrońcy zwolniło miejsce w limicie płac, przez co Katalończycy mogli zarejestrować wszystkich piłkarzy. 34-latek spędził w klubie tylko dwa lata, lecz był ważną postacią zespołu.

Łącznie zagrał w 71 meczach, zdobywając 3 gole i notując 6 asyst. Nieobecność piłkarza to duże osłabienie, zwłaszcza, biorąc pod uwagę fakt, że Barcelona nie sprowadziła nowego stopera. Sytuacja ma zmienić się latem przyszłego roku. To właśnie wtedy Joan Laporta i Deco chcą sprowadzić na Camp Nou obrońcę, który podobnie jak Martinez cechuje się zdolnościami przywódczymi.

Z informacji serwisu El Nacional wynika, że na liście życzeń znalazł się Nico Schlotterbeck. Reprezentant Niemiec wciąż nie przedłużył kontraktu z Borussią Dortmund. Obecna umowa wygasa w czerwcu 2027 roku i nic nie wskazuje na to, aby została przedłużona. Na ten moment piłkarz jest wyceniany na 40 milionów euro. Natomiast jeśli do końca sezonu nie podpisze nowego porozumienia, cena wywoławcza może spaść do zaledwie 25 milionów euro. Biorąc pod uwagę klasę zawodnika, będzie to promocyjna cena.

Schlotterbeck gra w Borussii Dortmund od lipca 2022 roku, gdy odszedł z Freiburga. Wcześniej bronił także barw Unionu Berlin. Łącznie dla zespołu z Signal Iduna Park wystąpił w 128 meczach.