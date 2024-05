Bayern Monachium wkrótce powinien ogłosić nowego trenera. The Guardian przekonuje, że porozumienie Bawarczyków z Vincentem Kompanym już jest i brakuje tylko kilku szczegółów.

Źródło: The Guardian

fot. Diebilderwelt / Alamy

Bayern Monachium w nowej kampanii ma zamiar odzyskać zagubiony szacunek. Bawarczycy sezonu 2023/2024 nie mogą zaliczyć do udanych, bo nie obronili mistrzostwa Bundesligi, a także nie osiągnęli spektakularnego sukcesu w Lidze Mistrzów. Jednocześnie kończy się przygoda Thomasa Tuchela w niemiecką ekipą. The Guardiola przekazał natomiast wieści związane z przejęciem Bayernu przez Vincenty’ego Kompany’ego.

Źródło podaje, że Belg, mający za sobą trudny sezon w Burnley, osiągnął już porozumienie z Bayernem. Co prawda Kompany ma wciąż ważny kontrakt z klubem z Premier League, Niemniej niemiecki klub jest do tego stopnia zdecydowany na to, aby podjąć współpracę z trenerem, że chce negocjować z Anglikami.

Nie jest tajemnicą, że Bawarczycy mieli kłopot ze znalezieniem następcy Tuchela. Próbowali już zatrudnić Xabiego Alonso, Juliana Nagelsmanna, Ralfa Rangnicka czy Hansiego Flicka. Finalnie jednak z żadnym nie udało się osiągnąć porozumienia. W pewnym momencie pojawił się nawet temat przedłużenia kontraktu z aktualnym szkoleniowcem, co jednak zostało szybko zdementowane.

