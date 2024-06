Vusković opuszcza Radomiaka. Młody defensor o krok od nowego klub

Luka Vusković nie będzie kontynuował swojej kariery w Radomiaku Radom. Jak informuje Fabrizio Romano, młody defensor w nowym sezonie przeniesie się do belgijskiego KVC Westerlo.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Luka Vuskovic

Vusković przeniesie się do belgijskiego KVC Westerlo

Luka Vusković wciąż jest zawodnikiem Hajduka Split, jednak 17-letni obrońca w ma już uzgodniony transfer do Tottenhamu, gdzie przeniesie się jednak dopiero w 2025 roku. Ostatnie pół roku Chorwat spędził na wypożyczeniu w Radomiaku Radom. Okazuje się, że po sześciu miesiącach gry w PKO Ekstraklasie, Vusković przeniesie się do Belgii.

Takie informacje przekazał Fabrizio Romano, który poinformował, że 17-latek jest już o krok od transferu do KVC Westerlo. Kolejne wypożyczenie jest bliskie finalizacji i wkrótce powinno zostać oficjalnie potwierdzone. Vusković będzie miał kolejną okazję, by zebrać cenne doświadczenie w piłce seniorskiej przed przenosinami do Premier League.

Luka Vusković w barwach Radomiaka Radom dał się poznać z bardzo dobrej strony mimo młodego wieku. Zawodnik ma za sobą bardzo udane występy, podczas których prezentował bardzo solidy poziom. Rozegrał czternaście spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył jedną asystę. Łącznie na boisku spędził 1150 minut. Teraz Radomiak będzie musiał poszukać jego anstępcy.

Westerlo to piąty zespół minionego sezonu Jupiler Pro League. Warto przypomnieć, że od lutego w tym zespole występuje Karol Borys, który do Belgii trafił ze Śląska Wrocław. Urodzony w Otmuchowie 17-latek wystąpił w czterech spotkaniach niedawno zakończonej kampanii, ale na placu gry spędził jedynie 44 minuty.

