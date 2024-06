Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Josue

Wieczysta Kraków w grze o transfer Josue

Wraz z końcem sezonu dobiegł końca pewien etap w Legii Warszawa. Szeregi „Wojskowych” bowiem opuścił Josue. Klub nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej umowy z dotychczasowym kapitanem. 33-latek zatem zakończył swoją trzyletnią przygodę w barwach stołecznego zespołu.

Jak się okazuje, Josue może zostać w Polsce. Maciej Słomiński poinformował, że portugalski pomocnik znalazł się w kręgu zainteresowań Wieczystej Kraków. Dziennikarz redakcji „Interia” zdradził, że beniaminek 2. ligi oferuje 33-letniemu zawodnikowi ogromną pensję, która ma wynosić aż 250 tysięcy zł. miesięcznie.

Wieczysta Kraków jednak nie jest jedynym klubem, który wykazał zainteresowanie Josue. Maciej Słomiński zdradził, że Portugalczyk znalazł się na liście życzeń również zespołu z Zatoki Perskiej. I to właśnie on jest obecnie faworytem do pozyskania byłego gracza Legii Warszawa.

Josue spędził w stołecznym zespole łącznie trzy sezony. Wychowanek Porto w barwach „Wojskowych” rozegrał łącznie 130 spotkania. W tym czasie udało mu się 29-krotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć 35 asyst. Portugalski pomocnik wraz z Legią Warszawa sięgnął po Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. Do pełni szczęścia zabrakło tylko zwycięstwa w rozgrywkach Ekstraklasy.

