Bayern otwarty na sprzedaż gwiazdora. Tottenham już działa

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern rozważa sprzedaż Goretzki, Tottenham jest najbliżej

Bayern Monachium coraz chłodniej patrzy na przyszłość Leona Goretzki w klubie. Pomocnik nie jest wypychany z zespołu na siłę, ale wewnętrznie rośnie przekonanie, że po sezonie jego rola może dobiec końca. Kluczowe znaczenie ma wysokie wynagrodzenie, które zaczyna ciążyć przy planowaniu nowej linii pomocy.

Leon Goretzka wciąż regularnie gra i w tym sezonie zaliczył już 23 występy. To jednak nie zmienia faktu, że w Bayernie rozważane są różne scenariusze. Jednym z nich jest sprzedaż już w styczniu, jeśli pojawi się oferta, która sportowo i finansowo będzie do zaakceptowania. Alternatywą pozostaje odejście latem, nawet bez kwoty odstępnego, jeśli rozmowy kontraktowe utkną w martwym punkcie.

Leon Goretzka wzbudza duże zainteresowanie w Premier League. Jego otoczenie kontaktowało się z Arsenalem, Manchesterem United oraz Tottenhamem. To właśnie Spurs są dziś najbliżej pozyskania pomocnika. Klub z Londynu uważnie śledzi stanowisko Bayernu i jest gotowy działać szybko, jeśli warunki finansowe wpiszą się w ich strukturę płacową oraz wizję Thomasa Franka.

Leon Goretzka nie jest jednak celem wyłącznie angielskich drużyn. W Serie A sytuację Niemca monitoruje Juventus, który widzi w nim doświadczonego pomocnika typu box to box. Taki profil mógłby wnieść do zespołu siłę fizyczną i charakter. Niemiec wzbudził też zainteresowanie Napoli. Trudno jednak obecnie mówić o jakichkolwiek konkretach.

