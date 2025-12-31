Napoli chce pomocnika Bayernu Monachium. Jasna deklaracja zawodnika

Napoli wyraziło zainteresowanie Leonem Goretzką z Bayernu Monachium. Według Fabrizio Romano, niemiecki pomocnik jest otwarty na możliwość dołączenia do włoskiego giganta.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Leon Goretzka rozważa przeprowadzkę do Napoli

SSC Napoli podczas zimowego okienka transferowego zamierza sprowadzić środkowego pomocnika środku pola. Kontuzje Kevina De Bruyne oraz Billy’ego Gilmoura mocno ograniczyły dostępne opcje w drugiej linii przed drugą częścią sezonu. Drużyna Antonio Conte zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Serie A.

Na celowniku Partenopei znalazł się Leon Goretzka, którego kontrakt z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Niemiec wniósłby do zespołu doświadczenie, siłę fizyczną i zdolność do operowania w środku pola na najwyższym poziomie. Mimo to Bawarczycy niechętnie pozbywają się swoich zawodników w trakcie sezonu.

Według doniesień Fabrizio Romano, Goretzka otworzył się na możliwość gry w Napoli. Mimo to transfer 67-krotnego reprezentanta Niemiec w styczniu jest mało prawdopodobny, a temat może powrócić dopiero latem. W Neapolu rozważają także inne opcje transferowe. W grę wchodzi m.in. Kobbie Mainoo z Manchesteru United, Soungoutou Magassa z West Hamu oraz Lorenzo Pellegrini z Romy.

Goretzka w bieżącym sezonie rozegrał 23 spotkania. 30-letni pomocnik dołączył do stolicy Bawarii w 2018 roku z Schalke 04 Gelsenkirchen. Portal Transfermarkt.de wycenia pomocnika na 15 milionów euro. Wychowanek VfL Bochum może postawić się Bawarczykom, jeśli chce zmienić barwy klubowe zimą.