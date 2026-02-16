Bayern Monachium szykuje wielki transfer. Gigant przygotowuje ofertę za skrzydłowego

Yan Diomande przymierzany do Bayernu
Bayern Monachium pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Niemiec, choć w ostatnich tygodniach nie ustrzegł się potknięć. Przegrał z FC Augsburg (1:2) i stracił punkty z Hamburger SV, remisując (2:2). Mimo to Bawarczycy pozostają liderem 1. Bundesligi, wyprzedzając w tabeli Borussię Dortmund oraz TSG Hoffenheim.
Władze klubu już teraz myślą o wzmocnieniach przed kolejnym sezonem. Jednym z głównych celów na letnie okno transferowe ma być pozyskanie skrzydłowego. Jak informuje Fabrizio Romano, w centrum zainteresowania Bayernu znalazł się Yan Diomande z RB Lipsk. Trener Vincent Kompany widzi w 19-letnim reprezentancie Wybrzeża Kości Słoniowej duży potencjał i chciałby sprowadzić go do Monachium.
Diomande znajduje się jednak również na radarze klubów Premier League, a szczególne zainteresowanie wykazuje Liverpool. Na Anfield trener Arne Slot szuka następcy Mohamed Salah. Na ten moment RB Lipsk nie ustalił jeszcze ostatecznej ceny za swoją wschodzącą gwiazdę, która rozgrywa znakomity sezon. We wszystkich rozgrywkach Diomande rozegrał 24 mecze, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst.
Skrzydłowy trafił do 1. Bundesligi latem ubiegłego roku z CD Leganes za około 20 milionów euro. Obecnie jego wartość rynkowa, według Transfermarkt.de, wynosi 45 milionów euro. Kontrakt zawodnika z Lipskiem obowiązuje do czerwca 2030 roku.