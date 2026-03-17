Bayern Monachium rusza po reprezentanta Anglii. W grze także Manchester United

09:27, 17. marca 2026
Paweł Wątorski
Bayern Monachium będzie dążył do wygrania rywalizacji z Manchesterem United o angielskiego pomocnika. Jak podaje "Daily Mail", bawarski gigant obserwuje Elliota Andersona z Nottingham Forest.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Elliot Anderson na liście życzeń Bayernu. Manchester United też chce Anglika

Bayern Monachium po remisie z Bayerem Leverkusen (1:1) w hicie 26. kolejki 1. Bundesligi wciąż utrzymuje bezpieczną przewagę nad drugą w tabeli Borussią Dortmund. Dystans między niemieckimi gigantami wynosi dziewięć punktów. Bawarczycy są także blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atalantą Bergamo (6:1) w pierwszym spotkaniu rozgrywanym na włoskiej ziemi.

Jak podał brytyjski dziennik „Daily Mail”, mistrzowie Niemiec wyrazili poważne zainteresowanie Elliotem Andersonem, który obecnie występuje w Nottingham Forest. Jednak Bayern nie będzie sam w wyścigu po 23-letniego Anglika. Władze Manchesteru United również śledzą pomocnika.

Bawarski klub potrzebuje wzmocnień w środku pola. Leon Goretzka odejdzie latem, a Joshua Kimmich przekroczył już trzydziestkę. To sprawia, że Bayern musi znaleźć młodego i wszechstronnego pomocnika, który w przyszłości wypełni lukę w składzie. Najnowsze doniesienia wskazują, że Bayern zintensyfikował swoje starania, by dopiąć transfer Andersona jeszcze tego lata.

Anderson zadebiutował we wrześniu w reprezentacji Anglii, w której do tej pory rozegrał sześć spotkań. Jego kontrakt z Nottingham Forest obowiązuje do czerwca 2029 roku. W obecnym sezonie Anglik wystąpił w 39 meczach, strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Serwis Transfermarkt.de wycenia pomocnika na 60 milionów euro.

