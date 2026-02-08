Goretzka powinien zostać nim zastąpiony. Legenda Bayernu podpowiada

Bayern Monachium i Leon Goretzka wkrótce powinni zakończyć współpracę. Lothar Matthaeus na łamach dziennika "Bild" postanowił podpowiedzieć. Niemiec uważa, że Bawarczycy powinni teraz ruszyć po Xavera Schlager z RB Lipska.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Xaver Schlager powinien zastąpić Leona Goretzkę w Bayernie Monachium

Bayern Monachium po sezonie prawdopodobnie zakończy współpracę z Leonem Goretzką. Kontrakt Niemca wygasa 30 czerwca i obecnie nie ma żadnych przesłanek, że zostanie on przedłużony. Doświadczony pomocnik zaczął wzbudzać spore zainteresowanie na rynku. Nie tak dawno dowiedzieliśmy, że zawodnik Bawarczyków trafił na radar Manchesteru United.

Tymczasem na łamach dziennika „Bild” ukazała się rozmowa z Lotharem Matthaeusem, w której poruszony został temat odejścia Leona Goretzkę. Niemiec postanowił podpowiedzieć Bayernowi Monachium i wybrał następcę 31-latka. Jego zdaniem, mistrzowie Bundesligi powinni ruszyć po Xavera Schlagera z RB Lipska.

– Skoro Leon Goretzka odchodzi z Monachium, Schlager mógłby dobrze pasować. Jest dostępny za darmo, ma międzynarodowe doświadczenie, od lat zna Bundesligę. A w Lipsku odpowiada nie tylko za “czarną robotę”, ale daje też jakość w grze piłką – powiedział Lothar Matthaeus, cytowany przez serwis Dieroten.pl.

– Schlager jest na boisku jak bliźniak Laimera, tak samo zadziorny i silny w pojedynkach[…]. Gdyby Schlager przyszedł, Laimer mógłby skoncentrować się w Bayernie na swojej roli prawego obrońcy – dodał.

Kontrakt Xavera Schlagera z RB Lipskiem również wygasa wraz z końcem sezonu. Austriak zatem będzie latem do wyjęcia jako zawodnik bez klubu.