Manchester United włączy się do walki o transfer. Na radarze piłkarz Bayernu

19:41, 29. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Manchester United może włączyć się do walki o rozchwytywanego zawodnika. Czerwone Diabły biorą pod uwagę możliwość pozyskania Leona Goretzki z Bayernu Monachium - informuje "Manchester Evening News".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Leon Goretzka łączony z Manchesterem United

Manchester United przeżywa wspaniały okres. Podopieczni Michaela Carricka wygrali swoje dwa ostatnie spotkanie. Najpierw pokonali w świetnym stylu w derbach Manchester City (2:0). W ostatni weekend natomiast okazali się lepsi od Arsenalu (3:2). W najbliższym meczu Czerwone Diabły zmierzą się przed własną publicznością w lidze z Fulham.

Jak można się spodziewać, Manchester United obserwuje sporą liczbę zawodników. O najnowszym kandydacie do transferu informuje serwis „Manchester Evening News”. Otóż na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Leon Goretzka z Bayernu Monachium. Niemiecki pomocnik po sezonie może być dostępny jako wolny agent, ponieważ wtedy dobiegnie jego kontrakt z obecnym pracodawcą.

Manchester United tym samym powoli włącza się w trudną rywalizację o transfer Leona Goretzki. Od dłuższego czasu Niemiec jest łączony z Atletico Madryt. Ostatnio jednak pojawiła się inna opcja z Premier League. Otóż sprowadzenie doświadczonego pomocnika zaczął rozważać Tottenham Hotspur. Nadchodzące miesiące zapowiadają się niezwykle ciekawie dla wychowanka VfL Bochum.

Leon Goretzka w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Niemiec zdołał strzelić jednego gola. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko VfL Wolfsburg.

