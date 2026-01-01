Bayern Monachium bacznie przygląda się poczynaniom niezwykle utalentowanego pomocnika. Ekrem Konur przekonuje, że nie tylko Bawarczycy są w grze o pozyskanie 17-letniego pomocnika. Nathan De Cat wzbudza ogromne zainteresowanie kilku ekip z Premier League.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany (1. FC Heidenheim - Bayern Monachium)

Bayern kontra kluby z Premier League. Na celowniku siedemnastolatek

Nathan De Cat to wyjątkowo obiecujący środkowy pomocnik. Młodzieżowy reprezentant Belgii w tym sezonie rozegrał już 26 meczów w koszulce Anderlechtu, którego jest wychowankiem. Siedemnastolatek regularnie melduje się w podstawowym składzie Fiołków, a więc obecnie czwartej ekipy Jupiler Pro League. Jednym z klubów, które analizują jego sytuację, jest Bayern Monachium.

Bawarczycy maja ogromną konkurencję. Ekrem Konur zdradza, że w wyścigu o podpis De Cata biorą udział także Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen i Olympique Marsylia. W walce o transfer wszechstronnego gracza środka pola nie brakuje także ekip z Premier League. Aston Villa i Newcastle United to zespoły z Wysp, które również rozważają pozyskanie Belga.

De Cat jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 17 milionów euro. Jednak Anderlecht oczekuje za niego dwa razy większej kwoty. Klub z Lotto Park nie rozpocznie negocjacji z potencjalnymi kontrahentami, jeżeli nie zaoferują oni przynajmniej 35 milionów euro.