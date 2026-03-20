Bayern jest zachwycony gwiazdą. „Kupiłbym go za 150 milionów euro”

Harry Kane zachwyca w Bayernie Monachium. Uli Hoeness w rozmowie z Goal.com zdradził, że gdyby mógł, to dziś kupiłby Anglika nawet za 150 milionów euro. Taki piłkarz to spełnienie marzeń dla klubu.

Kane to spełnienie marzeń Bayernu Monachium

Bayern Monachium ma w tym sezonie szanse nie tylko na obronę mistrzostwa Niemiec, ale również na triumf w Lidze Mistrzów. Vincent Kompany i spółka są stawiani w roli jednego z faworytów do końcowego triumfu. Jako kandydata do zwycięstwa w elitarnych rozgrywkach wskazał ich nawet Robert Lewandowski. Wyniki zespołu to duża zasługa m.in. Harry’ego Kane’a.

Kane notuje niesamowity sezon pod względem indywidualnych statystyk. Anglik goni rekord Roberta Lewandowskiego, czyli 41 goli w pojedynczym sezonie Bundesligi. Obecnie ma na swoim koncie 30 bramek w 25 meczach. Do końca sezonu pozostało osiem spotkań.

Formą zawodnika oraz wpływem na cały klub jest zachwycony Uli Hoeness. Honorowy prezes Bayernu Monachium przyznał w rozmowie z Goal.com, że gdyby było trzeba, kupiłby go dziś nawet za 150 milionów euro. Dodajmy, że latem 2023 roku zapłacili za niego 95 mln euro.

– Dziś kupiłbym go za 150 milionów euro. To spełnienie marzeń dla Bayernu Monachium. Globalna postać. Ma dobry charakter, jest wzorem do naśladowania dla młodzieży, naszych nastolatków. Otacza ich opieką i mówi, jak mają uderzać – mówił Uli Hoeness.

W tym sezonie Harry Kane ma łącznie 47 bramek i 5 asyst w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach. Przez ostatnie miesiące napastnik był łączony z transferem m.in. do FC Barcelony. Plotki zostały jednak rozwiane zarówno przez piłkarza, jak i sam klub. Niebawem 32-latek ma podpisać nowy kontrakt z Bayernem Monachium.