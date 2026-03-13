Lewandowski wskazał faworytów w Lidze Mistrzów. Wybrał dwie drużyny

Robert Lewandowski w rozmowie z Mundo Deportivo został zapytany o faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. Napastnik FC Barcelony wskazał dwie drużyny. Jego zdaniem są nimi Bayern Monachium i Arsenal.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern i Arsenal wśród faworytów w Lidze Mistrzów wg. Lewandowskiego

FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie nie miała jeszcze okazji zagrać w finale Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie dotarli do półfinału, gdzie w dwumeczu lepszy okazał się Inter Mediolan. W tegorocznej edycji Katalończycy są jednym z najpoważniejszych kandydatów do końcowego zwycięstwa. Reprezentant Polski w rozmowie z Mundo Deportivo zdradził, kogo jeszcze uważa za faworytów.

– FC Barcelona faworytem? Jednym z faworytów – tak. Mamy młody zespół, ale są też drużyny takie jak Bayern Monachium czy Arsenal, które są bardzo silne i również należą do grona faworytów – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Mundo Deportivo.

Drabinka fazy pucharowej Ligi Mistrzów ułożyła się w taki sposób, że nie można wykluczyć El Clasico w wielkim finale. Lewandowski przyznał, że mecz Barcelona – Real w wielkim finale byłby jednym z najlepszych spotkań w historii.

– Dla kibiców byłby to fascynujący mecz. Finał między FC Barceloną a Realem Madryt byłby jednym z najlepszych spotkań w historii. Byłoby to coś, czego nigdy wcześniej nie widziano, coś naprawdę pięknego – dodał napastnik Blaugrany.

Lewandowski rozgrywa jeden z najsłabszych sezonów w historii swoich występów w Lidze Mistrzów. W tym sezonie zdobył tylko dwie bramki w ośmiu meczach. Polak jest rekordzistą wspólnie z Leo Messi pod względem bramek strzelonych największej liczbie drużyn (40). Łącznie ma na swoim koncie 107 goli w rozgrywkach, co daje mu 3. miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów.