Bayern dogadał się z gwiazdą! Kontrakt prawie podpisany

Bayern Monachium osiągnął cel, jakim było zatrzymanie Dayota Upamecano. Bild donosi, że kontrakt z piłkarzem lada moment zostanie podpisany. O obrońcę zabiegał m.in. Real Madryt.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Upamecano zostanie w Bayernie. Przełom w sprawie kontraktu

Bayern Monachium ma w składzie kilku zawodników, którym latem kończą się kontrakty. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość takich graczy jak Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka czy Dayot Upamecano. Szczególnie duże zainteresowanie na rynku transferowym przyciąga środkowy obrońca, o którego zabiega Paris Saint-Germain i Real Madryt.

Wygląda jednak na to, że transfer nie dojdzie do skutku. Zarówno francuski, jak i hiszpański klub muszą obejść się smakiem. Z informacji dziennika Bild wynika, że w negocjacjach Bayernu z zawodnikiem nastąpił przełom, a strony doszły w końcu do porozumienia.

✅ According to our information, Dayot Upamecano (27) is close to signing a contract extension with FC Bayern. The Club and the the center-back reached an agreement on most of the remaining sticking points (signing bonus, release clause), and the final agreement is expected… pic.twitter.com/3w57LkGTrk — Christian Falk (@cfbayern) January 7, 2026

Upamecano jest blisko przedłużenia kontraktu z Bawarczykami. Większość kwestii spornych jak premia za podpis i klauzula odstępnego nie stanowią już problemu. W najbliższym czasie można więc spodziewać się ogłoszenia ze strony klubu, potwierdzającego nową umowę. Ostatnio o przyszłości piłkarza mówił dyrektor Die Roten, ujawniając, że porozumienie zostanie podpisane na trzy/cztery lata.

Francuz trafił na Allianz Arena latem 2021 roku z Lipska za ok. 40 mln euro. Dziś jego wartość jest prawie dwukrotnie wyższa, ponieważ obrońca wyceniany jest na 70 milionów euro. Dla Bayernu rozegrał łącznie 173 mecze, zdobywając w nich 6 goli. Na swoim koncie ma trzy triumfy z klubem w Bundeslidze oraz Superpucharze Niemiec.