Bayern wkrótce dopnie kluczowy ruch. Cios dla Realu i Barcelony

10:54, 5. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  

Bayern Monachium kontynuuje rozmowy z Dayotem Upamecano i wkrótce powinien je sfinalizować. Christoph Freund zapowiada nowy kontrakt dla gwiazdy.

Piłkarze Bayernu
fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern coraz bliżej nowej umowy dla gwiazdora

Bayern Monachium od miesięcy pracuje nad przedłużeniem umowy z Dayotem Upamecano. Ta wygasa za niespełna pół roku, a od początku stycznia może on oficjalnie związać się z nowym zespołem. Zainteresowania jego usługami nie brakuje – nazwisko Francuza widnieje na listach życzeń Realu Madryt, Barcelony czy Paris Saint-Germain.

Pod wodzą Vincenta Kompany’ego Upamecano wyrósł na jednego z najlepszych środkowych obrońców świata. Jego duet z Jonathanem Tahem w środku defensywy może poprowadzić Bayern do wielkich sukcesów, w tym również zdobycia Ligi Mistrzów.

Upamecano dobrze czuje się w Monachium i widzi możliwość kontynuowania współpracy z Bayernem, ale jego warunkiem od zawsze była znacząca podwyżka wynagrodzenia. To również główny element sporu między stronami, ale coraz więcej wskazuje na to, że jednak zdołają się porozumieć.

Dyrektor sportowy Bayernu Christoph Freund zapowiedział, że rozmowy wkrótce mogą zostać sfinalizowane. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale etap jest bardzo zaawansowany.

– Nie ma jeszcze finalnej decyzji, ale rozmowy są bardzo, bardzo zaawansowane. To będzie dla niego kluczowy kontrakt na następne trzy, cztery lata – tłumaczy działacz giganta.

Real jeszcze do niedawna celował w transfer Upamecano i miał dogadywać się z jego otoczeniem, choć później te informacje zdementowano.