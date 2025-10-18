Bayern chce wydać 70 milionów. Transfer z Madrytu

Bayern Monachium jest gotowy wydać 70 milionów euro. Portal Fichajes.net przekonuje, że Bawarczycy wytypowali główny cel transferowy i jest nim pomocnik Atletico.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany (Bayern Monachium)

Bayern rusza na zakupy do Madrytu

Mistrzowie Niemiec słyną z niezwykle rozsądnej polityki transferowej. Jeżeli Bayern Monachium zamierza wydać 70 milionów euro na jednego zawodnika, to oznacza, że będzie to wyjątkowo przemyślany ruch. A właśnie taką kwotę Bawarczycy chcą przeznaczyć na Pablo Barriosa, o czym informuje portal Fichajes.net.

Trzykrotny reprezentant Hiszpanii to jeden z kluczowych zawodników Atletico. W tym sezonie zaliczył dziesięć spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Natomiast w poprzednich rozgrywkach udało mu się wystąpić w 44 meczach. Jego ofensywny dorobek to trzy gole i cztery asysty.

Barrios jest wszechstronnym zawodnikiem środka pola. 22-latek jest wychowankiem Rojiblancos, których akademie zasilił w 2017 roku. Jednak swoją przygodę z futbolem rozpoczął w innej madryckiej ekipie, Realu. Obecny kontrakt złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wygasa dopiero 30 czerwca 2030 roku.