Ruben Amorim bez ogródek o Man Utd. Kibice mogą być w szoku

Manchester United po bardzo słabej poprzedniej kampanii w tym sezonie nie rywalizuje w europejskich pucharach. Tymczasem konkretną opinią w tej sprawie podzielił się Ruben Amorim.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o braku Man Utd w europejskich pucharach

Manchester United całkowicie rozczarował swoich kibiców w sezonie 2024/2025. W obecnych rozgrywkach ekipa z Old Trafford może więc skupić się wyłącznie na zmaganiach krajowych. Ciekawą opinią na ten temat podzielił się menedżer Czerwonych Diabłów.

– Nie jesteśmy gotowi do gry w Europie i w Premier League. Potrzebujemy czasu, żeby rozwinąć się jako zespół – powiedział Ruben Amorim cytowany przez BBC.

– Potrzeba czasu, aby zbudować fundamenty, a potem iść naprzód. Dojdziemy do momentu, w którym europejskie rozgrywki będą nam potrzebne, by każdy mógł dostać swoją szansę gry – dodał Portugalczyk.

Słaby start Czerwonych Diabłów w lidze

Man Utd po rozegraniu dwóch kolejek ligowych w kampanii 2025/2026 wciąż jest daleki od formy, która mogłaby zadowolić kibiców. Drużyna Amorima raz zremisowała i raz przegrała, co nie napawa optymizmem przed kolejnymi tygodniami.

W najbliższy weekend Czerwone Diabły rozegrają ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną. Na Old Trafford podejmą Burnley w sobotę, 30 sierpnia, o godzinie 16:00.

Derby Manchesteru po przerwie

Po powrocie z meczów kadr United czeka prawdziwy test – derbowy hit z Manchesterem City. Ekipa Amorima podejdzie do spotkania z nadzieją, że w końcu przełamie fatalną serię. Ostatni raz Czerwone Diabły pokonały Obywateli na Old Trafford dawno temu – w styczniu 2023 roku.

