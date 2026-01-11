Bartosz Kapustka odejdzie z Legii?! Jest decyzja piłkarza

Bartosz Kapustka nie ma zamiaru opuszczać Legii Warszawa tej zimy. Powiedział o tym sam menadżer pomocnika w rozmowie z serwisem "legalbet.kz", dementując plotki łączące Polaka z transferem do Kazachstanu.

Kapustka zostanie w Legii, nie chce odchodzić zimą

Legia Warszawa w tym sezonie ma swoje olbrzymie wręcz problemy. Nie bez powodu przecież zespół zakończył sezon na miejscu w strefie spadkowej i wiele wskazuje, że zajęcie wysokiego miejsca w PKO Ekstraklasie na koniec rozgrywek może okazać się bardzo trudne. Niemniej Marek Papszun ma jasny cel i zapewne dopiero w nowym sezonie zobaczymy prawdziwe oblicze tego zespołu; z nowym pomysłem i personaliami.

W ostatnim czasie sporo dzieje się właśnie w tej ostatniej sprawie. Z klubu odeszło już dwóch zawodników, a mówi się, że jeszcze jakieś ruchu wychodzące będą. Nie tak dawno temu łączony z odejście z Legii Warszawa był także jeden z jej wicekapitanów, a więc Bartosz Kapustka. Reprezentant Polski miał być na radarze jednego z klubów w Kazachstanie. Teraz jednak do tych informacji odniósł się menadżer pomocnik w rozmowie z serwisem „legalbet.kz” i jednoznacznie je zdementował.

– Bartosz zasadniczo nie jest zainteresowany transferem w tym okienku transferowym. W jakimś celu ktoś w kazachskich mediach rozpuścił tę informacje. Dlaczego? Nie mam pojęcia – powiedział Serge Nahle, agent Bartosza Kapustki.

Bartosz Kapustka w tym sezonie rozegrał dla Wojskowych w sumie 30 spotkań i zdobył trzy gole oraz zanotował siedem asyst. Łącznie przy Łazienkowskiej wystąpił 167 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia Polaka na 1,5 miliona euro. Umowa 29-latka wygasa wraz z końcem sezonu.

