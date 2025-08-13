Barcelona zgodziła się na odejście obrońcy. Jest zainteresowanie

Barcelona chce wypożyczyć Hectora Forta. Jak podaje Marca, prawy obrońca nie ma szans na grę w pierwszym zespole i może dołączyć do swojego byłego kolegi z drużyny.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona wypożyczy Hectora Forta

Ostatni sezon pokazał, że Hectorowi Fortowi będzie ciężko o minuty w Barcelonie. Pierwszym wyborem na pozycji prawego obrońcy jest Jules Kounde. W tej roli Hansi Flick testuje także Erica Garcię, który dobrze sobie radzi. W konsekwencji młody defensor znalazł się w sytuacji, w której, żeby dalej się rozwijać, musi zmienić swoje otoczenie.

Klub z Katalonii nie chce się z nim rozstawać na stałe, dlatego priorytetem jest wypożyczenie. Zainteresowanie 19-latkiem wyraziła RCD Mallorca, która spodziewa się odejścia Pablo Maffeo. Klub szuka piłkarza, który od razu wskoczy do pierwszego składu. Fort mógłby tam liczyć na regularną grę.

Oba zespoły mają dobre relacje. Wcześniej Mallorca pozyskała Pablo Torre za 5 milionów euro. Dzięki temu negocjacje nie powinny być skomplikowane. Trzeba będzie dopracować kilka szczegółów, niemniej jednak rozmowy toczą się w spokojnej atmosferze.

Blaugrana liczy na to, że defensor nabierze doświadczenia i wróci jako lepszy zawodnik. Fort w minionym sezonie rozegrał nieco ponad 700 minut w 21 spotkaniach. Przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 10 milionów euro.

