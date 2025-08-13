Barcelona mogła pozyskać wielką gwiazdę? Napastnik wybrał angielskiego giganta

10:10, 13. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  SPORT

Barcelona była zainteresowana sprowadzeniem gwiazdy - podaje hiszpański SPORT. Napastnik wybrał jednak transfer do Manchesteru United.

Hansi Flick
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rozważała sprowadzenie Benjamina Sesko

Benjamin Sesko został nowym napastnikiem Manchesteru United. Według doniesień Barcelona rozważała sprowadzenie Słoweńca, lecz nie mogła rywalizować z klubem z Premier League ze względu na swoją sytuację finansową.

Czerwony Diabły zapłaciły za 22-latka RB Lipsk 85 milionów euro. Napastnik był wysoko na liście życzeń dyrektora sportowego Blaugrany – Deco – który chciał sprowadzić go jako następcę Roberta Lewandowskiego po sezonie. Polak może odejść wraz z końcem kontraktu w 2026 roku, dlatego klub rozgląda się za potencjalnym następcą 36-latka.

Katalończycy zdawali sobie sprawę, że Sesko nie zostanie w Lipsku na kolejny rok. Giganci z Premier League w aktualnym oknie transferowym wydają ogromne kwoty na środkowych napastników. Liverpool ściągnął Hugo Ekitike za aż 95 milionów euro, a Arsenal przeznaczył niecałe 74 miliony na Viktora Gyokeresa.

Barcelona przez swoje problemy z rejestracją piłkarzy nie może sobie pozwolić na taki wydatek ani nawet na gwarancje dla zawodnika, że dołączy do zespołu w 2026 roku. W związku z tym klub jest zmuszony do szukania tańszych opcji na rynku transferowym. Nie jest też wykluczone, że Deco zdecyduje się na uniwersalnego piłkarza, który będzie mógł grać na kilku pozycjach w ataku.

Obecnie w kadrze Barcelony są Marcus Rashford, Dani Olmo i Ferran Torres, którzy w razie potrzeby mogą występować jako „dziewiątka”. Nadchodzący sezon pokaże, czy któryś z nich mógłby w przyszłości na stałe przejąć rolę Lewandowskiego.

Zobacz także: Real Madryt dostał ofertę za gwiazdę. Królewscy wyznaczyli cenę