Barcelona mogła pozyskać wielką gwiazdę? Napastnik wybrał angielskiego giganta

Barcelona rozważała sprowadzenie Benjamina Sesko

Benjamin Sesko został nowym napastnikiem Manchesteru United. Według doniesień Barcelona rozważała sprowadzenie Słoweńca, lecz nie mogła rywalizować z klubem z Premier League ze względu na swoją sytuację finansową.

Czerwony Diabły zapłaciły za 22-latka RB Lipsk 85 milionów euro. Napastnik był wysoko na liście życzeń dyrektora sportowego Blaugrany – Deco – który chciał sprowadzić go jako następcę Roberta Lewandowskiego po sezonie. Polak może odejść wraz z końcem kontraktu w 2026 roku, dlatego klub rozgląda się za potencjalnym następcą 36-latka.

Katalończycy zdawali sobie sprawę, że Sesko nie zostanie w Lipsku na kolejny rok. Giganci z Premier League w aktualnym oknie transferowym wydają ogromne kwoty na środkowych napastników. Liverpool ściągnął Hugo Ekitike za aż 95 milionów euro, a Arsenal przeznaczył niecałe 74 miliony na Viktora Gyokeresa.

Barcelona przez swoje problemy z rejestracją piłkarzy nie może sobie pozwolić na taki wydatek ani nawet na gwarancje dla zawodnika, że dołączy do zespołu w 2026 roku. W związku z tym klub jest zmuszony do szukania tańszych opcji na rynku transferowym. Nie jest też wykluczone, że Deco zdecyduje się na uniwersalnego piłkarza, który będzie mógł grać na kilku pozycjach w ataku.

Obecnie w kadrze Barcelony są Marcus Rashford, Dani Olmo i Ferran Torres, którzy w razie potrzeby mogą występować jako „dziewiątka”. Nadchodzący sezon pokaże, czy któryś z nich mógłby w przyszłości na stałe przejąć rolę Lewandowskiego.

