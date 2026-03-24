Barcelona wybrała nowego środkowego obrońcę na przyszły sezon. Deco uważa, że idealnym kandydatem jest Alessandro Bastoni. W klubie panuje zgodność ws. transferu za 60 mln euro - informuje "Sport".

Barcelona chce transferu gwiazdy Interu

Barcelona ma dwa priorytetowe cele na nadchodzące letniego okienko – wzmocnienie linii ataku oraz środka obrony. Wymarzonym transferem do ofensywy jest Julian Alvarez, któremu w przyszłym sezonie miałby partnerować Robert Lewandowski. Jeśli chodzi o nową twarz do defensywy, tutaj głównym kandydatem pozostaje Alessandro Bastoni. Media łączyły z Blaugraną również Nico Schlotterbecka, ale ten miał zdecydować się na przedłużenie umowy z Borussią Dortmund.

Gwiazdor Interu Mediolan spełnia wszystkie warunki pionu sportowego. Deco jest przekonany, że to odpowiedni wybór, bowiem lewonożny stoper idealnie odnajdzie się w drużynie Hansiego Flicka. Plan zakłada, że stworzy z Pau Cubarsim duet stoperów na kolejne lata. Cechuje go bowiem świetne wyprowadzenie piłki oraz szybkość, dlatego mógłby wejść w buty Inigo Martineza, który opuścił Katalonię latem 2025 roku.

Zarząd Barcelony ma nadzieję, że Inter będzie skory do negocjacji, a kwota transferu wyniesie ostatecznie około 60 milionów euro. W tym przypadku wiele będzie zależało od samego Bastoniego i jego nastawienia. Wstępnie miał wyrazić zainteresowanie kwestią przeprowadzki do hiszpańskiego giganta.

Duma Katalonii na pewno nie włączy do transakcji żadnego ze swoich zawodników. Jest skłonna zapłacić całą kwotę, o ile nie przekroczy ona znacząco właśnie wspomnianych 60 milionów euro.