Barcelona zdecydowała ws. transferu! To stanie się z Rashfordem

Rashford wróci do Manchesteru United? Barcelona nie planuje wykupu
Marcus Rashford dopiął swego i latem dołączył do Barcelony. Walczył o to od kilku miesięcy, kiedy to Manchester United postawił na nim krzyżyk. Najpierw wylądował na wypożyczeniu w Aston Villi, a przed startem sezonu 2025/2026 na transfer czasowy zdecydowała się właśnie Blaugrana. Anglik był jednym z kandydatów, jednak w stosunku do Luisa Diaza czy Nico Williamsa, jego sprowadzenie wiązało się z najmniejszym wydatkiem.
Rashford uchodził za uzupełnienie składu, choć w pewnym momencie był wręcz najważniejszą postacią ofensywy. Zastępował kontuzjowanego Raphinhę, gromadząc do tej pory sześć bramek oraz dziewięć asyst. Statystyki w jego przypadku wyglądały jednak znacznie lepiej niż gra, na którą często narzekali kibice.
Powoli nadchodzi czas planowania ruchów transferowych i decyzji, również w przypadku Rashforda. Barcelona ma możliwość wykupu gwiazdora za 35 milionów euro, ale najprawdopodobniej na to się nie zdecyduje. „The Athletic” twierdzi, że najrealniejszy scenariusz to powrót Anglika do Manchesteru United wraz z zakończeniem trwającego sezonu.
Ta decyzja ma być podyktowana kwestiami finansowymi. W Barcelonie uważają, że za podobne pieniądze mogą sprowadzić gracza, który zagwarantuje wyższy poziom. Oprócz kwoty wykupu, klub musiałby również opłacić wysokie wynagrodzenie Rashforda.