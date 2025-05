Barcelona rzuciła wyzwanie Realowi! Widzą w nim następcę Araujo

FC Barcelona dołączyła do Realu Madryt w walce o Deana Huijsena. Jak twierdzi serwis Actualite-Barca w klubie uważają, że obrońca mógłby zastąpić Ronalda Araujo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Dean Huijsen ma w czym wybierać, Barcelona dołączyła do Realu

FC Barcelona ma w planach kilka wzmocnień podczas letniego okna transferowego. W mediach z katalońskim klubem łączy się wielu zawodników. Deco, czyli dyrektor sportowy rozgląda się między innymi za skrzydłowym oraz napastnikiem. Ponadto w grę wchodzi także sprowadzenie środkowego obrońcy, ponieważ pod znakiem zapytania stoi przyszłość Ronalda Araujo.

Urugwajczyk wymieniany jest w kontekście odejścia ze względu na kiepską formę. Dodatkowo sprzedaż obrońcy może być dobrym rozwiązaniem na problemy finansowe Blaugrany, ponieważ gwarantuje on zarobek w okolicach 60 milionów euro. W kontekście przyszłości Araujo mówi się o potencjalnym przejściu do Saudi Pro League. W gronie zainteresowanych jest również Manchester United.

Jeśli w Barcelonie zdecydują się na sprzedaż Araujo, to potrzebny będzie piłkarz, który go zastąpi. Okazuje się, że kandydat został już wybrany. Co więcej, przedstawiciele hiszpańskiego klubu spotkali się z zawodnikiem, przedstawiając mu swój projekt. Z informacji serwisu Actualite – Barca wynika, że chodzi o Deana Huijsena, czyli reprezentanta Hiszpanii i piłkarza Bournemouth.

Warto dodać, że Huijsen spotkał się także z Realem Madryt, który jest faworytem w walce o usługi 20-latka. Urodzony w Amsterdamie stoper preferuje przeprowadzkę do Hiszpanii i jest gotów odrzucić zdecydowanie wyższą pensję, jaką oferują mu angielscy giganci. Zapowiada się więc bezpośrednia rywalizacja na linii Real – Barcelona o pozyskanie utalentowanego piłkarza.