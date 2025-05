Barcelona może sprzedać gwiazdę. Saudyjczycy weszli do gry

Ronald Araujo może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Jak podaje El Nacional Barcelona oczekuje za urugwajskiego stopera przynajmniej 60 milionów euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Saudyjczycy chcą pozyskać stopera Barcelony

Ronald Araujo może zmienić klub podczas letniego okienka transferowego. W ostatnim czasie forma urugwajskiego stopera nie jest najlepsza, w związku z czym Barcelona rozważa sprzedaż 26-latka. Jak się okazuje, defensor może przenieść się do Arabii Saudyjskiej.

Kilka saudyjskich klubów wyraziło już swoje zainteresowanie obrońcą i są gotowe zaoferować 60 milionów euro. Tyle właśnie oczekuje Blaugrana, która jest skłonna zaakceptować taką propozycję. Katalończycy chcą poprawić swoją sytuację finansową, a środki pozyskane z potencjalnego transferu pozwoliłyby na to.

Zobacz WIDEO: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Dotychczas mówiło się o zainteresowaniu ze strony europejskich gigantów np. z Premier League. W przeszłości Araujo był blisko dołączenia także do Juventusu. Barcelona nie zamierza zmuszać go do odejścia, ale też tego nie wyklucza. Jednak klub już pracuje nad ewentualnymi następcami Urugwajczyka. Na liście kandydatów są takie nazwiska jak stoper Interu Mediolan, Alessandro Bastoni albo Jonathan Tah, defensor Bayeru Leverkusen.

Sprzedaż Araujo za wspomnianą kwotę mogłaby ułatwić ściągnięcie kilku zawodników, którzy mogliby wzmocnić drużynę Hansiego Flicka. W ciągu najbliższych dni otoczenie piłkarza ma przeanalizować propozycję i zdecydować, czy warto rozważyć rozstanie z klubem.

Zobacz także: Barcelona rozważa sprzedaż Raphinhi. Wpłynęła wielka oferta