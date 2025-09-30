Barcelona wyznaczyła limit. Tyle maksymalnie wyda na gwiazdę

FC Barcelona wybrała główny cel transferowy na lato 2026. Jak donosi serwis El Nacional, klub nie zamierza jednak wydać więcej niż 100 milionów euro.

DPPI Media Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona przeznaczy 100 mln euro na wielki transfer

Barcelona już teraz planuje kolejne ruchy transferowe. Na szczycie listy życzeń Katalończyków znalazł się Julian Alvarez. Argentyńczyk błyszczy w barwach Atletico Madryt, gdzie stał się liderem ofensywy i jednym z najlepszych strzelców La Liga.

Dzięki regularnie zdobywanym bramkom w krótkim czasie wyrósł na gwiazdę drużyny Diego Simeone. Dla Blaugrany to idealny zawodnik, który mógłby w przyszłości zastąpić Roberta Lewandowskiego.

Deco podkreśla jednak, że klub nie może pozwolić sobie na przesadne wydatki. W związku z tym zarząd ustalił limit. Barcelona nie zapłaci za Alvareza więcej niż 100 milionów euro. W ten sposób klub chce zachować balans finansowy.

Gdyby udało się spiąć ten transfer, byłaby to świetna wiadomość dla sympatyków Dumy Katalonii. Jednak Rojiblancos nie chcą pozbywać się swojego najlepszego napastnika.

Alvarez stał się kluczowym zawodnikiem Los Colchoneros i kibice na Metropolitano nie wyobrażają sobie drużyny bez niego. Z drugiej strony 25-latek jest świadomy zainteresowania ze strony Barcelony i sam może naciskać na odejście. Jeśli Argentyńczyk wyrazi chęć zmiany barw, rozmowy mogą przyspieszyć.

