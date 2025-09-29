Barcelona wybrała następcę Lewandowskiego. Laporta szykuje 100 mln euro

FC Barcelona jest coraz bardziej przekonana do sprowadzenia Juliana Alvareza, który ma zastąpić Roberta Lewandowskiego. Prezydent Joan Laporta już zaczyna myśleć nad finansami - informuje El Nacional.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Laporta wybrał następcę Lewandowskiego i szykuje pieniądze

FC Barcelona coraz poważniej myśli o sprowadzeniu Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Argentyńczyk miałby zostać naturalnym następcą Roberta Lewandowskiego, którego czas w klubie powoli zbliża się do końca. Polak ma kontrakt do 30 czerwca 2026 roku i nie wiadomo, czy zostanie on przedłużony.

Juian Alvarez w ostatnich tygodniach błyszczy w La Liga. Hat-trick przeciwko Rayo Vallecano, a później dwa gole w derbach z Realem Madryt sprawiły, że znalazł się w centrum zainteresowania całej piłkarskiej Hiszpanii. Prezydent Joan Laporta widzi w nim idealnego kandydata do przejęcia roli lidera ataku po odejściu Lewandowskiego.

Istotnym problemem dla Dumy Katalonii są kwestie finansowe. Nie jest żadną tajemnicą, że w ostatnich latach klub zmagał się z problemami ekonomicznymi. To znacząco utrudniało poczynania Barcelony na rynku transferowym. Jednak prezydent Laporta jest pozytywnie nastawiony na przyszłość i wierzy, że ściągnie do drużyny naprawdę dużą gwiazdę.

FC Barcelona potrzebuje co najmniej 100 milionów euro, aby przekonać Atletico. Klub chce uzbierać taką kwotę poprzez szereg działań. Kluczowe mają być umowy sponsoringowe oraz istotne sprzedaże. Niewykluczone również, że w transakcję z udziałem Juliana Alvareza zostanie włączony jeden z aktualnych zawodników Blaugrany.

Argentyńczyk nie jest jedyną opcją w biurach na Camp Nou. Według El Nacional Duma Katalonii ma na swojej liście również Harry’ego Kane’a oraz Erlinga Haalanda.