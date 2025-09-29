Xavi postawił warunek. Chce transferu największej polskiej gwiazdy!

Xavi Hernandez może zostać nowym trenerem Al-Ittihad. Według portalu Madrid-Barcelona Hiszpan chce jednak, aby do saudyjskiego giganta dołączyło dwóch wybranych przez niego piłkarzy.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Xavi poprosił o Roberta Lewandowskiego

Na początku tygodnia Al-Ittihad zdecydowało rozstać się z Laurentem Blancem. W związku z tym saudyjski gigant szuka nowego szkoleniowca, a według doniesień mediów jednym z głównych kandydatów jest Xavi Hernandez. Hiszpan od odejścia z Barcelony wciąż pozostaje bez pracy. Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami klubu z Dżuddy i wydaje się, że to on jest faworytem do przejęcia zespołu.

Xavi jest zainteresowany projektem, ale postawił wyraźny warunek. Jak podaje serwis „Madrid-Barcelona”, były szkoleniowiec Blaugrany chce, żeby do Arabii Saudyjskiej przenieśli się Robert Lewandowski i Andreas Christensen. Obaj zawodnicy mają kontrakty ważne tylko do 2026 roku.

Jeśli nie zostaną one przedłużone, Al-Ittihad będzie mogło pozyskać obu piłkarzy za stosunkowo niewielkie kwoty w zimowym okienku transferowym. Dla Barcelony byłaby to szansa na zarobek przed wygaśnięciem kontraktów.

Hiszpan uważa, że obaj mogliby stać się liderami zespołu. Według niego kapitan reprezentacji Polski zapewniłby jakość w ataku, a Duńczyk stabilność w defensywie.

Ewentualne transfery będą jednak zależeć od wielu czynników. Głównym jest jednak to czy Xavi w ogóle zdecyduje się na powrót do pracy i objęcie saudyjskiego giganta. Nie wiadomo też jaką decyzję w sprawie przyszłości swoich piłkarzy podejmie Barcelona oraz sami zawodnicy.

