Barcelona wskazała główny cel transferowy na przyszły sezon

FC Barcelona zdecydowała, że Alessandro Bastoni będzie głównym celem transferowym na przyszłe lato. Jak informuje Gianluigi Longari, obrońca jest oddany obecnemu klubowi, ale wciąż nie przedłużył kontraktu z Interem Mediolan.

Bastoni celem transferowym numer jeden dla FC Barcelony

FC Barcelona – co nie jest wielką tajemnicą – będzie szukała latem wzmocnień na trzy konkretne pozycje. Przede wszystkim chodzi o środkowego obrońcę oraz napastnika. Trzeci transfer ma dotyczyć skrzydłowego, ale w tej sprawie brany jest pod uwagę po prostu wykup Marcusa Rashforda. Wszystko zależy od tego, czy aktywowana zostanie klauzula wykupu w kontrakcie Anglika.

Wracając jednak do poprzednich pozycji, to ostatnio bliski współpracownik Joana Laporty zdradził ciekawą rzecz. Katalończycy szukają klasowej dziewiątki, ponieważ Lewandowski nie dostanie nowego kontraktu. Z kolei według informacji z Włoch głównym celem wcale nie będzie pozycja napastnika, a środkowego obrońcy. Gianluigi Longari ujawnił, kogo Barcelona chce kupić latem.

Okazuje się, że numerem jeden ma być Alessandro Bastoni, czyli obrońca Interu Mediolan. Jest to zbieżne z tym, co pojawia się w mediach od dłuższego czasu. Plotki o możliwym transferze reprezentanta Włoch, coraz częściej wypływają na światło dzienne. Warto wspomnieć, że 26-latek nie przedłużył jeszcze kontraktu z Il Biscione, który wygasa w czerwcu 2028 roku. Dziennikarz dodaje, że piłkarz jest w pełni oddany obecnej drużynie, ale zainteresowanie ze strony Blaugrany z tygodnia na tydzień będzie stale rosło.

Bastoni gra w Interze od 2017 roku. Wcześniej był związany z innym klubem z Lombardii – Atalantą. W tym sezonie zgromadził na swoim koncie 32 mecze, w których zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Transfermarkt wycenia go na 80 milionów euro.