Barcelona wskazała główny cel transferowy na przyszły sezon

09:10, 27. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Gianluigi Longari

FC Barcelona zdecydowała, że Alessandro Bastoni będzie głównym celem transferowym na przyszłe lato. Jak informuje Gianluigi Longari, obrońca jest oddany obecnemu klubowi, ale wciąż nie przedłużył kontraktu z Interem Mediolan.

Deco
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Bastoni celem transferowym numer jeden dla FC Barcelony

FC Barcelona – co nie jest wielką tajemnicą – będzie szukała latem wzmocnień na trzy konkretne pozycje. Przede wszystkim chodzi o środkowego obrońcę oraz napastnika. Trzeci transfer ma dotyczyć skrzydłowego, ale w tej sprawie brany jest pod uwagę po prostu wykup Marcusa Rashforda. Wszystko zależy od tego, czy aktywowana zostanie klauzula wykupu w kontrakcie Anglika.

Wracając jednak do poprzednich pozycji, to ostatnio bliski współpracownik Joana Laporty zdradził ciekawą rzecz. Katalończycy szukają klasowej dziewiątki, ponieważ Lewandowski nie dostanie nowego kontraktu. Z kolei według informacji z Włoch głównym celem wcale nie będzie pozycja napastnika, a środkowego obrońcy. Gianluigi Longari ujawnił, kogo Barcelona chce kupić latem.

Okazuje się, że numerem jeden ma być Alessandro Bastoni, czyli obrońca Interu Mediolan. Jest to zbieżne z tym, co pojawia się w mediach od dłuższego czasu. Plotki o możliwym transferze reprezentanta Włoch, coraz częściej wypływają na światło dzienne. Warto wspomnieć, że 26-latek nie przedłużył jeszcze kontraktu z Il Biscione, który wygasa w czerwcu 2028 roku. Dziennikarz dodaje, że piłkarz jest w pełni oddany obecnej drużynie, ale zainteresowanie ze strony Blaugrany z tygodnia na tydzień będzie stale rosło.

Bastoni gra w Interze od 2017 roku. Wcześniej był związany z innym klubem z Lombardii – Atalantą. W tym sezonie zgromadził na swoim koncie 32 mecze, w których zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Transfermarkt wycenia go na 80 milionów euro.

