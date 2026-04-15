Bayern Monachium – Real Madryt: gdzie oglądać?
Przed nami emocjonujące, rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt. W pierwszym meczu na Santiago Bernabeu lepsi okazali się podopieczni Vincenta Kompany’ego, wygrywając 2:1. Teraz drużyna prowadzona przez Alvaro Arbeloę stanie przed trudnym zadaniem, jakim będzie odrobienie strat na Allianz Arenie. Początek tej rywalizacji już w środę, 15 kwietnia o godzinie 21:00. Z poniższego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Bayern Monachium – Real Madryt: transmisja w TV
Ciekawy mecz pomiędzy Bayernem Monachium a Realem Madryt będzie transmitowany na czterech kanałach telewizyjnych – CANAL+ 360, CANAL+ Extra 1, TVP 1 oraz TVP Sport.
Bayern Monachium – Real Madryt: stream online
Rewanżowe starcie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu. Pojedynek zostanie wyemitowany w serwisach – CANAL+ online i tvpsport.pl.
Bayern Monachium – Real Madryt: pytania i odpowiedzi
