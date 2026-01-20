Barcelona w strachu. Ter Stegen ze specjalną klauzulą

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona nie chce ryzykować

Marc-Andre ter Stegen zmienia klubowe barwy. Jednak nie definitywnie, na co bez wątpienia liczyła Barcelona, a wyłącznie na zasadzie wypożyczenia. Transfer bramkarza potwierdził, który o sytuacji reprezentanta Niemiec wypowiedział się na konferencji prasowej. Doświadczony golkiper dołączy do Girony.

Duma Katalonii w tym sezonie rozegra jeszcze jeden mecz z Blanc-i-vermells. To spotkanie odbędzie się 15 grudnia na Estadi Montilivi w ramach 24. kolejki La Liga. Już wiemy, że ter Stegen w tym starciu raczej nie wystąpi. Zadbała o to Blaugrana, która w umowie z derbowym rywalem zawarła tak zwaną „klauzulę strachu”, o czym informuje Diario Sport.

Jeżeli Girona będzie chciała skorzystać z Niemca w tym pojedynku, to na konto Barcelony wpłynie 300 tysięcy euro. To oczywiście nie wyklucza udziału 33-latka w derbach Katalonii, ale możemy przypuszczać, że między słupkami bramki gospodarzy pojawi się Paulo Gazzaniga.