Flick potwierdził transfer. Zawodnik opuszcza Barcelonę

Hansi Flick na konferencji prasowej przed meczem Slavia Praga - FC Barcelona potwierdził, że Marc-Andre ter Stegen opuści klub. Trener Blaugrany wskazał zespół, do którego dołączy golkiper.

Mohammed Hammou/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie ma wątpliwości. On musi grać

W 7. kolejce Ligi Mistrzów FC Barcelona zmierzy się ze Slavią Praga. W kadrze meczowej na środowy pojedynek nie znajdzie się Marc-Andre ter Stegen. Nieobecność bramkarza i jego transfer potwierdził Hansi Flick. Trener Dumy Katalonii wypowiedział się na ten temat na konferencji poprzedzającej starcie w stolicy Czech.

– Czy to potwierdzone? Och, Balde potwierdził to dzisiaj. Dziś rano Marc powiedział nam, że przenosi się do Girony. To świetny bramkarz i życzymy mu wszystkiego najlepszego. To wspaniały golkiper i musi grać, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata tego lata – przyznał Flick.

Ter Stegen zmienia klubowe barwy na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu. Girona aktualnie plasuje się na 11. lokacie w La Liga i ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Z kolei do miejsca gwarantującego udział w europejskich pucharach traci osiem oczek.

Do tej pory podstawowym bramkarzem ekipy z Katalonii był Paulo Gazzaniga. Jednak po przybyciu reprezentanta Niemiec Argentyńczyk będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego.