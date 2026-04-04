FC Barcelona może przeprowadzić głośny transfer. Duma Katalonii jest na dobrej drodze, aby pozyskać Bernardo Silvę. Piłkarz Manchesteru City puszcza oko do hiszpańskiego giganta - donosi "Sun Sport".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona rozpoczęła poszukiwania wzmocnień, których będzie mogła dokonać w zbliżającym się letnim okienku transferowym. Duma Katalonii obserwuje ogromną liczbę piłkarzy. Plany mistrzów Hiszpanii mogą jednak pokrzyżować finanse. Blaugrana ma spore problemy budżetowe, przez co ostrożnie muszą podchodzić do transakcji, których wkrótce będą chcieli dokonać.

Tymczasem dowiadujemy się, że FC Barcelona może przeprowadzić bardzo głośny transfer. W kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znajduje się Bernardo Silva z Manchesteru City. Serwis „Sun Sport” donosi, że ten transfer faktycznie może dojść do skutku. Reprezentant Portugalii wyobraża sobie przyszłość na Camp Nou, ponieważ ponownie chce dzielić szatnię ze swoim przyjacielem – Joao Cancelo.

FC Barcelona tym samym będzie mogła skorzystać z finansowej okazji. Kontrakt Bernardo Silvy z Manchesterem City wygasa wraz z końcem sezonu i nie zostanie on przedłużony. Duma Katalonii może negocjować z Portugalczykiem i nie płacić klauzuli odstępnego. Doświadczony pomocnik będzie bowiem dostępny jako wolny agent.

Bernardo Silva w trwającym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Manchesteru City. Portugalczyk zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik The Citizens może również pochwalić się pięcioma asystami.