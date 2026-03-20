Barcelona szykuje pożegnanie napastnika. Decyzja już zapadła

FC Barcelona może wkrótce stracić kolejnego młodego zawodnika z La Masii. Według AS utalentowany napastnik jest blisko zmiany klubu i wszystko zostało już uzgodnione.

Kolejny talent La Masii nie przebił się do pierwszego składu

Barcelona stawia na rozwój młodzieży, ale nie każdy zawodnik przebija się do pierwszego zespołu. W ostatnich latach kilku obiecujących graczy opuściło klub w poszukiwaniu regularnej gry. W tym gronie znaleźli się między innymi Unai Hernandez czy Mika Faye.

Victor Barbera ma być następnym piłkarzem, który opuści struktury Dumy Katalonii. Jego kontrakt wygasa z końcem obecnego sezonu. Napastnik ma dołączyć do Real Valladolid jako wolny zawodnik. Przenosiny mają zostać sfinalizowane 1 lipca.

Zawodnik trafił do akademii w 2020 roku z CF Damm. Systematycznie przechodził kolejne szczeble szkolenia. Najlepszy okres zanotował w sezonie 2022/23. Zdobył wtedy osiem bramek w 23 meczach drużyny młodzieżowej.

Kolejny etap kariery nie był już tak udany. Barbera przeniósł się do Club Brugge. Tam nie zdołał się przebić i zagrał tylko cztery razy. Na boisku spędził łącznie 29 minut.

Napastnik wrócił do Barcelony w ubiegłym roku i zasilił Barca Atletic. Problemy zdrowotne utrudniły mu regularną grę. Mimo to zdobył sześć goli w siedmiu spotkaniach. Teraz jest blisko kolejnego rozdziału w karierze.

